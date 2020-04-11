Госагентство сделало предупреждение гражданам

Как было установлено в ходе очередного анализа данных в "Системе получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима", некоторые юридические и физические лица, после предупреждения, проведенного 8 апреля 2020 года, удалили с сайта icaze.e-gov.az порядка 50 000 необоснованных разрешений.

Как передает Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, на портале icaze.e-gov.az все еще остается 100 000 разрешений, зарегистрированных юридическими и физическими лицами без наличия трудового либо служебного договора.

"От должностных лиц юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, требуется, чтобы они, используя новые функциональные возможности портала, до 13 апреля 2020 года зарегистрировали лиц, имеющих служебные договоры. Разрешения, зарегистрированные на портале icaze.e-gov.az на лиц, не имеющих трудовые договоры,13 апреля будут автоматически удалены", - говорится в сообщении.