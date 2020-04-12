Житель Баку попал в ДТП на угнанном мотоцикле

В Хазарском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, в поселке Мардакян 24-летний Исрафилов Джейхун Рафиг оглу попал в аварию на угнанном мотоцикле, принадлежавшем одному из объектов общепита.

Пострадавший был доставлен в горбольницу №3 с переломом локтя и закрытой черепно-мозговой травмой.

Выясняются все обстоятельства происшествия.  