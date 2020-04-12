https://news.day.az/society/1222787.html Житель Баку попал в ДТП на угнанном мотоцикле
Житель Баку попал в ДТП на угнанном мотоцикле
В Хазарском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, в поселке Мардакян 24-летний Исрафилов Джейхун Рафиг оглу попал в аварию на угнанном мотоцикле, принадлежавшем одному из объектов общепита.
Пострадавший был доставлен в горбольницу №3 с переломом локтя и закрытой черепно-мозговой травмой.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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