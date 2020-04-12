https://news.day.az/society/1222827.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ФОТО
В Ясамальском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на проспекте Наримана Нариманова.
Так, водитель автомобиля марки Chery потерял управление и врезался в тротуар. В результате получил увечья находящийся в автомобиле пассажир.
Автомобиль подвергся деформации.
На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Ясамальского района.
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