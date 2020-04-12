Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший

В Ясамальском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на проспекте Наримана Нариманова.

Так, водитель автомобиля марки Chery потерял управление и врезался в тротуар. В результате получил увечья находящийся в автомобиле пассажир.

Автомобиль подвергся деформации.

На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Ясамальского района.