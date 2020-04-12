https://news.day.az/society/1222850.html В Азербайджане наказаны почти 15 тысяч человек - за нарушение карантина
В Азербайджане наказаны почти 15 тысяч человек - за нарушение карантина
В период с 11 апреля по 12 апреля за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики 1753 человека были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.
Об этом АПА сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, передает Day.Az .
Было отмечено, что с 1 апреля до сегодняшнего дня за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе в столице к административной ответственности были привлечены 14980 участников дорожного движения.
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