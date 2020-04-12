https://news.day.az/society/1222866.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В горных населенных пунктах северного региона Азербайджана выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, больше всего осадков выпало на территории Губинского района.
Снежная погода наблюдалась в селах Грыз и Хыналыг, в том числе в населенных пунктах, расположенных на склонах гор Большого Кавказа. Высота снежного покрова в селах Хыналыг и Грыз достигает 1-2 см. Температура воздуха понизилась до -2.
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