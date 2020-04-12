В Азербайджане выпал снег

В горных населенных пунктах северного региона Азербайджана выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, больше всего осадков выпало на территории Губинского района.

Снежная погода наблюдалась в селах Грыз и Хыналыг, в том числе в населенных пунктах, расположенных на склонах гор Большого Кавказа. Высота снежного покрова в селах Хыналыг и Грыз достигает 1-2 см. Температура воздуха понизилась до -2.