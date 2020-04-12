https://news.day.az/society/1222870.html "Мне не хватает воздуха, помогите" - специальный репортаж из больницы для зараженных коронавирусом - ВИДЕО
"Мне не хватает воздуха, помогите" - специальный репортаж из больницы для зараженных коронавирусом - ВИДЕО
Телеканал AzTV подготовил видеорепортаж из больницы особого режима, где проходят лечение инфицированные коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, в разговоре с журналистами пациенты рассказали о том, как им трудно дышать и постоянно требуется медицинская помощь.
В свою очередь, врачи отметили, что пациенты испытывают страшные муки, первые их слова - это мольбы о помощи, и поэтому призвали людей сидеть дома.
"Люди должны понять, что скучать дома намного лучше, чем скучать в четырех стенах реанимации", - отметила врач.
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