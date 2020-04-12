В Азербайджане стартовал проект по плодотворному досугу дома

Молодежная ассоциация Addım при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана начала реализацию проекта Evdə Addım-la по плодотворному досугу дома, сообщил Day.Az председатель Addım Гусейн Джавадзаде.

В рамках проекта для пользователей соцсетей, находящихся в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, ежедневно будут представляться просветительские, развлекательные, информационные, мотивационные, спортивные, медицинские, психологические и другие материалы. Например, со стороны специалистов в дневное время (по определенным часам) будут представлены фитнес-программы, танцевальные уроки, занятия по йоге, бизнес-семинары, а вечером - караоке со звездами, беседы в прямом эфире с интересными людьми и т.д. Пользователи соцсетей также могут выкладывать интересные и креативные видео под #Evdəaddımla. После снятия карантина лучшие будут отмечены специальными призами.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.