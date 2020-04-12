https://news.day.az/society/1222896.html Азербайджанские врачи, борющиеся с коронавирусом - ФОТО
Азербайджанские врачи, борющиеся с коронавирусом - ФОТО
В борьбе с пандемией коронавируса врачи, медицинский персонал - это герои номер один. В данной ситуации сложно представить, насколько тяжела сейчас их работа.
О героизме врачей можно судить по тому, что им приходится в течение 12 часов непрерывно работать в скафандрах.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, фотограф Азиз Керимов запечатлел борющихся с коронавирусом в Азербайджане врачей.
Врач Мамед Мамедов (Учебно-терапевтическая клиника Азербайджанского медицинского университета)
Медбрат Фарид Мамедов
Врач Руфат Гурбанов
Медбрат Мухтар Мусеибов
Ниджат Саттаров
Медсестра Айгюль Алиева
Намаз Ибрагимов
Медбрат
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