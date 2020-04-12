Азербайджанские врачи, борющиеся с коронавирусом

В борьбе с пандемией коронавируса врачи, медицинский персонал - это герои номер один. В данной ситуации сложно представить, насколько тяжела сейчас их работа.

О героизме врачей можно судить по тому, что им приходится в течение 12 часов непрерывно работать в скафандрах.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, фотограф Азиз Керимов запечатлел борющихся с коронавирусом в Азербайджане врачей.

Врач Мамед Мамедов (Учебно-терапевтическая клиника Азербайджанского медицинского университета)

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Медбрат Фарид Мамедов

Врач Руфат Гурбанов

Медбрат Мухтар Мусеибов

Ниджат Саттаров

Медсестра Айгюль Алиева

Намаз Ибрагимов

Медбрат