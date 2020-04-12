Эти водители будут оштрафованы

Свидетельства об обязательном страховании автотранспортных средств выдаются онлайн.

Как сообщили Day.Az в Бюро обязательного страхования, владельцу транспортного средства не нужно приезжать в страховую компанию.

Согласно данным, решение государственного управления дорожной полиции о прекращении процесса обнаружения автомобилей, находящихся в движении в карантинном режиме специальными техническими средствами, объявленного в связи с пандемией COVID-19, не относится к договорам обязательного страхования с истекшим сроком действия. Если срок договора обязательного страхования автомобиля истек, и водитель, тем не менее, продолжает управлять транспортным средством, этот автомобиль будет обнаружен специальными техническими средствами. В соответствующем порядке водитель будет оштрафован.

Поскольку никаких ограничений в деятельности страховых компаний в период карантина нет, Бюро обязательного страхования призывает водителей осуществлять онлайн-получение свидетельства об обязательном страховании транспортных средств.