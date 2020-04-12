https://news.day.az/society/1222918.html В Азербайджане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, 50 вылечившихся - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, 50 вылечившихся - Оперативный штаб
В Азербайджане за сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, 50 вылечившихся.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в нашей стране выявлены 1 098 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
Для установления фактов инфицирования за прошедший период было проведено 66 677 тестов.
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