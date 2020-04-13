https://news.day.az/society/1223008.html В Азербайджане более 66 тысяч человек протестированы на коронавирус - TƏBİB
В Азербайджане более 66 тысяч человек протестированы на коронавирус - TƏBİB
В Азербайджане 12 апреля 3000 человек прошли тестирование на коронавирус.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Согласно информации, всего до сих пор протестировано 66 677 человек.
В реанимации находятся 13 больных, еще двое больных подключены к ИВЛ (искусственная вентиляция легких).
Отметим, что в Азербайджане выявлен 1098 больной коронавирусом, от инфекции погибли 11 человек, 837 - активно больные. Выздоровели 250 человек.
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