В Азербайджане более 66 тысяч человек протестированы на коронавирус

В Азербайджане 12 апреля 3000 человек прошли тестирование на коронавирус.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, всего до сих пор протестировано 66 677 человек.

В реанимации находятся 13 больных, еще двое больных подключены к ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

Отметим, что в Азербайджане выявлен 1098 больной коронавирусом, от инфекции погибли 11 человек, 837 - активно больные. Выздоровели 250 человек.