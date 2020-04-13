https://news.day.az/society/1223078.html В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю
В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю
В связи с началом нереста с 1 мая по 1 сентября объявляется мораторий на рыбную ловлю.
Об этом в понедельник сказал журналистам начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава Службы отметил, что охрана рыбных запасов, существующих в естественных бассейнах, является одним из самых актуальных вопросов дня.
Он призвал всех физических и юридических лиц, занимающихся рыбной ловлей, не ловить рыбу в запрещенное время и запрещенными средствами, и соблюдать правила.
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