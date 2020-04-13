В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю

В связи с началом нереста с 1 мая по 1 сентября объявляется мораторий на рыбную ловлю.

Об этом в понедельник сказал журналистам начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Службы отметил, что охрана рыбных запасов, существующих в естественных бассейнах, является одним из самых актуальных вопросов дня.

Он призвал всех физических и юридических лиц, занимающихся рыбной ловлей, не ловить рыбу в запрещенное время и запрещенными средствами, и соблюдать правила.