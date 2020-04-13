В Азербайджане за сутки за нарушение карантина оштрафованы более 1500 водителей

За нарушение режима карантина в период с 00:00 12 апреля по 00:00 13 апреля в Азербайджане к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях были привлечены 1503 участника дорожного движения, сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Как отмечается, в целом с 1 апреля по сегодняшний день за нарушение режима карантина к административной ответственности на территории страны были привлечены 16 483 участника дорожного движения.