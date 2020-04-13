https://news.day.az/society/1223130.html В Азербайджане выпал снег
В Азербайджане выпал снег
Вчера в некоторых населенных пунктах северного региона Азербайджана выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, снег шел в селах Халтан, Гырыз и Хыналыг Губинского района, а также в населенных пунктах, расположенных на склонах Большого Кавказа.
Толщина снежного покрова составила в Хыналыге 8 см, в Гырызе - 7 см, в Халтане - 1 см.
Температура опустилась до отметки 7 градусов ниже нуля.
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