Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы Низамеддина Гулиева и его заместителя

Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рассмотрено представление следственного органа, переданного в суд Сабаильского района в отношении обвиняемых.

Суд продлил срок ареста еще на 3 месяца.

Напомним, согласно распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) информации, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Были установлены обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Низамеддином Гулиевым через заместителя главы исполнительной власти Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других местных государственных органов. Установлены обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Кроме того, были установлены обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

В ходе осмотра служебных кабинетов Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства. Низамеддин Гулиев и другие были задержаны Службой государственной безопасности в качестве подозреваемых по уголовным делам, начатым соответствующими статьями Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки в крупном размере, присвоения.

Им было предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.