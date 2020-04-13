https://news.day.az/society/1223147.html Названо число обратившихся за психологической помощью в Азербайджане в период карантина
Названо число обратившихся за психологической помощью в Азербайджане в период карантина
С 6 по 10 апреля в службу "146-3" министерства образования поступили 250 звонков.
Как сообщили Trend в министерстве, тема обращений в основном была связана с тревогой, связанной с повышенным риском заражения коронавирусом пожилых людей, изоляцией подростков и студентов от привычных повседневных условий жизни, гиперактивностью школьников младшего возраста, которые сейчас остаются дома в связи с карантином, беспокойством абитуриентов в связи со вступительными экзаменами, передает Day.Az.
Согласно данным, обратившимся была оказана психологическая поддержка и даны рекомендации.
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