Названо число обратившихся за психологической помощью в Азербайджане в период карантина

С 6 по 10 апреля в службу "146-3" министерства образования поступили 250 звонков.

Как сообщили Trend в министерстве, тема обращений в основном была связана с тревогой, связанной с повышенным риском заражения коронавирусом пожилых людей, изоляцией подростков и студентов от привычных повседневных условий жизни, гиперактивностью школьников младшего возраста, которые сейчас остаются дома в связи с карантином, беспокойством абитуриентов в связи со вступительными экзаменами, передает Day.Az.

Согласно данным, обратившимся была оказана психологическая поддержка и даны рекомендации.