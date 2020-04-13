На Учебном водолазном полигоне ВМС Азербайджана проводятся тренировки

На учебном водолазном полигоне военно-морских сил Азербайджана проводится подготовка водолазов в соответствии с планом, утвержденным министром обороны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ведомстве.

По данным источника, в целях достижения координации боевых действий военнослужащие выполняют различные специфические упражнения в рамках программы обучения, сдают нормативы по подготовке и совершенствуют навыки ведения подводного боя.

Военнослужащие повышают боевую, физическую и профессиональную подготовку в полосе препятствий различного назначения.