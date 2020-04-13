https://news.day.az/society/1223157.html На Учебном водолазном полигоне ВМС Азербайджана проводятся тренировки - ФОТО - ВИДЕО
На Учебном водолазном полигоне ВМС Азербайджана проводятся тренировки - ФОТО - ВИДЕО
На учебном водолазном полигоне военно-морских сил Азербайджана проводится подготовка водолазов в соответствии с планом, утвержденным министром обороны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ведомстве.
По данным источника, в целях достижения координации боевых действий военнослужащие выполняют различные специфические упражнения в рамках программы обучения, сдают нормативы по подготовке и совершенствуют навыки ведения подводного боя.
Военнослужащие повышают боевую, физическую и профессиональную подготовку в полосе препятствий различного назначения.
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