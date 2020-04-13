https://news.day.az/society/1223168.html Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО
Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за последнюю неделю пресекли провоз через государственную границу около 10,5 кг наркотических средств, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.
Так, на основе поступивших оперативных данных, на территории погранотряда "Гёктепе" были обнаружены и изъяты 2 кг героина, 1 кг 950 г метамфетамина, а на территории погранотряда "Лянкяран" - 4 кг 730 г героина и 1 кг 770 г метамфетамина.
По данным фактам продолжаются оперативно-следственные меры.
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