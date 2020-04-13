В Азербайджане наказаны 56 человек, нарушивших правила карантина под предлогом участия в похоронах

Задержаны и выявлены лица, которые отправляли на номер 8103 "Системы получения и мониторинга разрешений во время применения специального карантинного режима" SMS с индексом 3 с намерением выйти из дома под предлогом участия в похоронах.

Как сообщили АПА в МВД, за минувшие сутки на территории Баку и отдельных районов республики всего были выявлены 56 человек, нарушивших правила карантина, они были доставлены в управления, отделы и отделения полиции, передает Day.Az.

В их отношении приняты меры по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, предъявлен штраф в размере 100 манатов.

Отметим, что согласно статье 19 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики, к близким родственникам относятся бабушки, дедушки, родители, усыновители, братья и сестры, супруги, дети, усыновленные дети и внуки.

"Доводим до сведения, что каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении министерства.