https://news.day.az/society/1223190.html Еще одна категория граждан в Азербайджане сможет получить по 190 манатов – ОФИЦИАЛЬНО
Еще одна категория граждан в Азербайджане сможет получить по 190 манатов – ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане безработные родители, проживающие совместно с детьми, тоже могут обращаться для получения единовременной выплаты в размере190 манатов, потому, что если у супружеской пары есть родители, то они считаются отдельной семьей.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замначальника Госслужбы занятости министерства труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев.
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