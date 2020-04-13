Еще одна категория граждан в Азербайджане сможет получить по 190 манатов

В Азербайджане безработные родители, проживающие совместно с детьми, тоже могут обращаться для получения единовременной выплаты в размере190 манатов, потому, что если у супружеской пары есть родители, то они считаются отдельной семьей.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замначальника Госслужбы занятости министерства труда и социальной защиты населения Джамаледдин Гулиев.

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