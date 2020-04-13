"Азерсу" начало предоставлять новую услугу

В соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции, ОАО "Азерсу" продолжает принимать необходимые меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью сведения к минимуму контактов между сотрудниками ОАО и граждан временно приостановлен непосредственный осмотр показателей механических счетчиков.

В соответствии с указом Президента Азербайджана "О некоторых мерах в сфере организации оказания электронных услуг государственными органами", ОАО "Азерсу" запустило службу "Предоставление потребителями по группе населения показателей счетчика и формирование счет-фактуры". С помощью данной услуги будет упрощено предоставление показателей механических счетчиков гражданам, а также они смогут получить уведомление в электронном порядке. Для этого следует зайти на официальную страницу "Азерсу" в Facebook (AZERSU OJSC), затем в разделе сообщения выбрать "Главное меню", далее пункт "Электронное предоставление показателей механических счетчиков". На последующем этапе информация, необходимая для осуществления операции, вводится согласно нижеприведенной последовательности:

- электронная почта, мобильный телефон, FİN-код удостоверения личности, абонентский код и показатели счетчика.

В ходе пятой операции указывается номер счетчика. Далее последний показатель, дата считывания и фото счетчика. Информация, введенная в систему, должна быть достоверной, а контакты для связи - активными.

После регистрации обращения оно направляется на исполнение по назначению. На основании поступивших обращений формируется фактура. Далее на электронную почту и на мобильный телефон абонента отправляется уведомление об исполнении обращения.

Затем, использовав службу "Электронная фактура" на сайте www.azersu.az, абонент, введя код, видит свою фактуру, и здесь же может оплатить задолженность в режиме онлайн.

Для наглядного ознакомления потребителей по группе населения с услугой "Предоставление потребителями по группе населения показателей счетчика и формирование счет-фактуры" на официальной странице "Азерсу" в Facebook размещен видеоролик.