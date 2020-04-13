https://news.day.az/society/1223254.html В части Абшерона завтра будут перебои в электроснабжении
В части Абшерона завтра будут перебои в электроснабжении
Завтра примерно с 11:30 до 16:00 часов в части поселка Гобу и жилого массива "Нубар" будут перебои в электроснабжении, сообщает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаева.
Непродолжительные перебои связаны с текущими ремонтными работами и реконструкцией на воздушных линиях электропередач "Гобу-1" и "Нубар-1", подключенным к "Подстанция Гобу" в Хырдалане мощностью 110/35/10 кВт.
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