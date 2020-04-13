В части Абшерона завтра будут перебои в электроснабжении

Завтра примерно с 11:30 до 16:00 часов в части поселка Гобу и жилого массива "Нубар" будут перебои в электроснабжении, сообщает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаева.

Непродолжительные перебои связаны с текущими ремонтными работами и реконструкцией на воздушных линиях электропередач "Гобу-1" и "Нубар-1", подключенным к "Подстанция Гобу" в Хырдалане мощностью 110/35/10 кВт.