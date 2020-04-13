Главный инфекционист: Смертность от коронавируса в Азербайджане низкая

По сравнению с другими странами смертность из-за коронавируса в Азербайджане низкая.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, в развитых странах число фактов заражения и летальных исходов значительно выше.

"Смертность из-за коронавируса в Азербайджане приблизительно равна одному проценту, что является крайне низким показателем. Согласно подсчетам, вероятность летального исхода в тяжелых случаях равна 20 процентам", - сказал Исаев.

Он призвал людей быть ответственными, соблюдать требования режима карантина. По словам главного инфекциониста, такой подход, как "эта инфекция не затронет меня" в корне неправильный.

"К сожалению, некоторые лица нарушают режим карантина. Однако люди должны знать, что нарушители представляют угрозу для своих близких", - добавил Джалал Исаев.

Напомним, что согласно информации на 12 апреля, в стране выявлены 1 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 250 человек вылечились, 11 скончались, 837 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 37 человек - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период были проведены 66 677 тестов.