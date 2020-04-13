В бакинском кафе ряд лиц оштрафован за нарушение режима карантина

На улице А. Герайбейли в Бинагадинском районе Баку выявлено кафе Kəndimiz, скрытно работавшее в условиях особого карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками 5-го отделения Бинагадинского РУП, в кафе были задержаны и приведены в отделение полиции 6 человек, нарушавших правила карантина.

Эти лица были оштрафованы на 100 манатов каждый согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

Продолжаются меры по установлению личности владельца объекта.