Народный артист Фахраддин Керимов: Здоровье людей - это сейчас самое главное

Здоровье людей - это сейчас самое главное.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Конечно, мы очень благодарны врачам, все мы переживаем этот болезненный период и желаем скорейшего избавления от него, чтобы люди были здоровы. Всему медицинскому персоналу, который помогает людям, мы очень благодарны", - сказал народный артист.

Фахраддин Керимов добавил, что ждет, когда этот период закончится, и все деятели культуры вернутся к творческой активности.

"Как только закончится этот период, мы возобновим наши концерты", - подчеркнул он.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.