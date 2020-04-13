«Азерпочт» возобновил режим работы около 1 500 почтовых отделений

Деятельность всех почтовых отделений ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (за исключением почтовых отделений № 10, 14 и 114) возобновлена в соответствии с обычным режимом работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, цель - дальнейшее повышение уровня обслуживания населения и обеспечение оперативности в период введенного правительством Азербайджана особого карантинного режима.

Наряду с почтовыми отделениями, расположенными в Баку и регионах, центры обслуживания "Шебеке" будут обслуживать граждан ежедневно, в том числе и в воскресенье, с 09:00 до 17:00.

В почтовых отделениях обеспечивается оказание почтово-финансовых услуг населению, доставка телеграмм, писем, бандеролей, посылок, денежных переводов, сбор платы за коммунальные услуги. В то же время в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19, осуществляется реализация ряда социальных проектов.