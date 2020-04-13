В Азербайджане выявлено 50 случаев заражения коронавирусом, 39 вылечившихся, один скончался

В Азербайджане выявлено 50 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились, один скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

Скончался гражданин 1955 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 1148 случаев инфицирования коронавирусом, из них излечились 289, скончались 12 человек. На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 847 лиц, из них состояние 25 оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Также соответствующие меры принимаются в связи с обследованием 2373 лиц, помещенных в различные карантинные зоны в стране.