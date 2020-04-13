"Главное сейчас - не расслабляться!" - глава рабочей группы TƏBİB рассказывает о самых тяжелых моментах

Статистика Оперативного штаба при Кабинете министров, ежедневно публикуемая в СМИ, - это, пожалуй, самая главная новость, которую все мы ждем с особым нетерпением. От нее зависит наше настроение на последующий день, планы, которые каждый строит на посткарантинные времена. И чем ниже цифры, тем больше надежд на скорую победу над COVID-19, так неожиданно и грубо ворвавшимся в нашу жизнь.

Согласно информации на 13 апреля, в стране выявлены 1 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 289 человек вылечились, 12 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима.

Отметим, что в этом плане прошлая неделе была полна тревог. 8 апреля Оперативный штаб сообщил о 105 новых случаях заражения, а 12 апреля этот показатель находился уже на уровне 40. Главное, что в статистике начали появляться и данные по выздоровевшим больным. Хотя итоги недели в какой-то степени внушают оптимизм, специалисты предупреждают: расслабляться не стоит.

Позитивным фактом является то, что наряду с фиксированием новых случаев заражения, растет число выздоровевших, сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, член Оперативного штаба при Кабинете министров, врач-инфекционист Васиф Алиев.

По словам Алиева, нужно учесть, что сейчас начали выздоравливать больные, уже длительное время проходящие лечение. "На сегодняшний день полностью вылечились и покинули больницы 289 человек. Потеряли мы 12, продолжают лечение 847. Это, конечно, совсем не мало, но все же меньше, чем в большинстве других стран мира", - сказал Васиф Алиев.

Глава рабочей группы TƏBİB предостерег от излишнего оптимизма, отметив, что пока рано говорить о том, что Азербайджан прошел пик заболеваемости. Наблюдавшееся в последние дни сравнительное снижение статистики инфицирования коронавирусом может в любой момент смениться резким ростом. Распространение вируса обычно происходит волнообразно, и не следует расслабляться. Нужно продолжать соблюдать все меры карантина, так как именно эти жесткие правила способствуют тому, что ситуация остается под контролем.

Самым трудным моментом минувшей недели был резкий подскок числа новых фактов заражения до трехзначного показателя, сказал врач.

"Когда этот показатель поднялся до 105, сложилась очень тревожная ситуация, потому что при дальнейшем росте статистики положение было бы угрожающим. Но затем статистика начала снижаться, и пока можно сказать, что угроза миновала. Да, последние данные позволяют начать смотреть на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Но повторю еще раз: успокаиваться рано. Поведение вируса может быть непредсказуемым, и нам следует продолжать борьбу, соблюдать карантин и держать ситуацию под контролем", - подчеркнул Васиф Алиев.

К последним словам врача добавим, что не расслабляться следует не только специалистам, находящимся на передовой этой войны с невидимой угрозой, но и всему обществу. Как бы ни разворачивалась ситуация и насколько ни были бы оптимистичны показатели, граждане обязаны ради себя, своих близких и скорейшей победы над вирусом строго соблюдать все предписанные правила, какими бы жесткими они им ни казались.

Лейла Таривердиева