Еще 20 тысяч безработных в Азербайджане были обеспечены единовременными выплатами

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило перечисление средств для единовременных выплат 20 тысячам человек, зарегистрированных в качестве безработных, в филиалы банков и почтовые отделения, сообщил Trend заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, на указанный при регистрации номер телефона, будет отправлено СМС сообщение, о том, где гражданин может получить причитающиеся ему денежные средства.

Безработный, получив в установленном порядке СМС-разрешение на выход из дома, может обратиться в отделение ООО "Азерпочт" или филиал банка, указанные в СМС сообщении, предъявить удостоверение личности и получить единовременную выплату.

Напомним, что выплаты осуществляются ежедневно. Начиная с 9 апреля со стороны министерства обеспечен перевод денежных средств для 75 тысяч безработных лиц.