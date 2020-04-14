https://news.day.az/society/1223430.html В результате ДТП в Газахе пострадали 6 человек
В результате ДТП в Газахе пострадали 6 человек
У села Косалар Газахского района произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.
Как передает АПА, в результате столкновения двух автомобилей пострадали Хасаев Эльнур Нофель оглу 1989 г.р., Мамедов Руслан Шахмураз оглу 1987 г.р., Мустафаев Илькин Мустафа оглу 1994 г.р., Расулзаде Ислам Бахрам оглу 1994 г.р., Абдуллаев Камиль Ибрагим оглу 1990 г.р. и Панахов Араз Джамиль оглу 2001 г.р.
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