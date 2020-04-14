ГЭЦ назвал число зарегистрированных на онлайн-пробные экзамены

Как известно, из-за карантинного режима, введенного в Азербайджане в связи с коронавирусом, Государственный экзаменационный центр предоставил бесплатное участие в выпускных и приемных экзаменах для учащихся 9 и 11 классов, а также экзаменах по приему на госслужбу и в резидентуру на сайте otk.az.

Всего для участия в онлайн-пробных экзаменах зарегистрировались 20 887 пользователей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, на портале учащиеся могут сдать пробные экзамены для определения уровня усвоения материалов по всем предметам, начиная с 5 класса. На каждую тему отведено 10 тестовых заданий. Для того, чтобы зарегистрироваться на портале и ознакомиться с правилами, необходимо зайти в раздел "Təlimatlar".