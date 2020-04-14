Среди ученых, создающих лекарство от рака, есть азербайджанец

Ученые из Чикагского университета разработали новый иммунопрепарат против рака.

Иммунотерапия - это инновационное лечение, которое активирует лейкоциты организма, особенно Т-лимфоциты, против рака, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта технология значительно повысила эффективность белка IL-12 и полностью устранила его побочные эффекты. Информация о ней была опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering, одном из самых престижных журналов в области исследований, биоинженерии и биотехнологии.

Проводившим научные эксперименты и первым автором статьи был наш соотечественник Аслан Мансуров. В настоящее время он является докторантом в Школе молекулярной инженерии Чикагского университета. Джеффри Хаббел, руководитель исследовательской группы Аслана, является одним из ведущих мировых экспертов в области биологических материалов и биоинженерии. Джеффри Хаббелл является избранным членом Национальной медицинской академии США и Национальной инженерной академии.

Аслан Мансуров окончил гимназию "Кавказ" с золотой медалью в 2013 году. Он с отличием окончил Университет Миннесоты в 2017 году по специальности химическая инженерия и в настоящее время является докторантом в Притцкеровской школе молекулярной инженерии в Чикагском университете.