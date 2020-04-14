В Азербайджане за сутки арестованы 14 человек за нарушение карантина

Подавляющее большинство граждан Азербайджана с пониманием относятся и соблюдают правила особого карантинного режима.

Об этом Day.Az сказал начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

При этом, добавил представитель МВД, соответствующие меры принимаются против тех, кто все еще не соблюдают правила особого карантинного режима.

Полковник полиции сообщил, что против нарушителей карантина возбуждаются уголовные дела, осуществляются административные аресты, выписываются штрафы и делаются предупреждения.

В частности, по данным за прошедшие сутки (13-14 апреля) было установлено, что в республике действуют два предприятия общественного питания в нарушение противоэпидемического режима. По словам Захидова, владельцы или арендаторы обоих объектов были оштрафованы.

В то же время, за этот период в связи с нарушением противоэпидемического режима, а также за попытку пересечь контрольно-пропускные пункты и объездные дороги в городах и районах республики, 14 человек были арестованы в административном порядке, 3472 - оштрафованы.

Помимо этого, за распространение недостоверной информации в социальных сетях, 2 человека были арестованы в административном порядке, 3 человека - оштрафованы.

"Настоятельно просим наших граждан строго соблюдать меры изоляции во время особого карантинного режима, не выходить на улицу без надобности, оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и правила респираторной гигиены тем, кто вынужден ходить на работу", - заключил Эхсан Захидов.

Абдул Керимханов