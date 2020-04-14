В Баку будет ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем - 13-17, в Баку ночью - 6-8, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 3-8, днем - 17-22, в горах ночью - 0-5, днем - 7-12 тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове на фоне понижения атмосферного давления ожидается южный ветер, неблагоприятный для метеозависимых людей.