МВД предупредило граждан, уклоняющихся от штрафа за нарушение карантина

Одним из правил, используемых для предотвращения быстрого распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, является запрет на выход из дома без необходимости и разрешения. Протоколы о наказаниях составляются сотрудниками Министерства внутренних дел против лиц, нарушающих это правило. Большинство лиц оштрафовано минимум на 100 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях. Однако некоторые люди не воспринимают эту процедуру всерьез, передает Day.Az со ссылкой на marja.az.

Реакция граждан, не желающих оплачивать оплачивать штраф, вызывает спор.

Глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов заявил, что такие люди ошибаются:

"Это абсолютно неверно и несерьезно. Существует механизм выплаты штрафов за нарушение режима карантина. Согласно протоколу, составленному против лица, нарушившего правила режима карантина, у него есть 10 дней, чтобы обратиться в суд. Если по истечении десяти дней жалоба не подана, считается, что протокол вступил в силу, после чего гражданину дается 30 дней на оплату штрафа.

Через сорок дней неоплатившему штраф будут отправлены официальные уведомления по месту работы или проживания о немедленной выплате. Тем, кто отказывается платить штраф, будет запрещено покидать страну. Если у них есть машина, то она останется в штрафной зоне до тех пор, пока штраф не будет оплачен. Те, на кого наложены административные штрафы за нарушение режима карантина, должны знать, что они должны уплатить штраф вовремя. В противном случае против них будут приняты соответствующие меры ".