В Азербайджане задержаны лица, игравшие в настольные игры в церемониальном зале

На территории Азербайджана все еще наблюдаются случаи нарушения правопорядка, несмотря на объявление особого режима карантина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП и 41-го отделения, было установлено, что шесть человек, нарушая требования особого режима карантина, играли в азартные и настольные игры в церемониальном зале, находящемся в общем пользовании в поселке Бадамдар. Сотрудники полиции задержали этих лиц и привели в 41-е отделение полиции.

В тоже время посетители кафе, которое в разрез с требованиями особого режима карантина продолжало деятельность, были оштрафованы в размере 100 манатов каждый согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.