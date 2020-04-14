Более 90 нарушителей карантинного режима оштрафованы в Саатлы

В Саатлинском районе сотрудники полиции продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении 91 нарушителя особого карантинного режима, из которых 11 являются владельцами объектов, составлены протоколы и они оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных проступках.