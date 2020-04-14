"Азеришыг" внес ясность в вопрос увеличения льготного лимита потребления электроэнергии

С апреля в Азербайджане увеличен ежемесячный льготный лимит потребления электроэнергии для населения.

Об этом Trend заявил начальник Департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг " Галиб Гамидов, передает Day.Az.

По его словам, в апреле и мае льготный лимит на электроэнергию, потребляемую гражданами, будет увеличен на 100 кВт.ч: "По решению Кабинета министров льготный лимит энергопотребления был увеличен с 300 кВт.ч до 400 кВт.ч. В оплате не должно быть путаницы, потому что в апреле квитанции об оплате рассчитаны за март. Поэтому в квитанциях, на начало апреля указан лимит в размере 300 кВт.ч. В мае и июне на квитанциях будет указан льготный лимит в 400 кВт.ч. ".

Напомним, что лимит электроэнергии, предоставляемой по льготному тарифу для населения составлял 300 кВт⋅ч, таким образом, в апреле и мае он будет повышен до 400 кВт⋅ч.