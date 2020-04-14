Фонд Nargis продолжает благотворительную акцию

Cо дня объявления особого режима карантина в Азербайджане, Фонд Nargis обеспечил всей необходимой на месяц провизией более 40 женщин и мужчин преклонного возраста, проживающих в Баку и окрестностях, а также в Сумгайыте.

Однако в связи с коронавирусом к ним стали также поступать обращения от людей разных категорий, которых, к сожалению, последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной. Фонд Nargis не может отнестись равнодушно к этим обращениям.

"Мы по отдельности связались с каждым обратившимся, собрали и систематизировали всю подробную информацию. Таким образом, Фонд Nargis продолжает и расширяет акцию помощи. В этом деле нам не обойтись без Вашей поддержки. Желающих помочь нуждающимся просим обратиться в наш Фонд. Оставайтесь здоровы!", - призвали в Фонде.