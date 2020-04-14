В Мингячевире оштрафованы лица, устроившие пикник

Сотрудники Мингячевирского РОП установили лиц, которые, нарушив требования особого режима карантина, устроили пикник с участием своих малолетних детей на территории под названием "Дорога к морю".

Как сообщили Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, это жители Мингячевира Натиг Ганбаров, Сархан Насиров, Вусал Исмаилов, Ниджат Гулиев и Магомед Абдуллаев, передает Day.Az.

В их отношении был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках, и они были оштрафованы.