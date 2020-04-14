Гражданам Азербайджана не рекомендуется покидать дома после 21:00

Анализ ситуации в связи с соблюдением режима особого карантина, введенного в Азербайджане с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции, а также проведенные расследования показывают, что большинство лиц, которым разрешено передвижение по служебному удостоверению, на основании справки с места работы, электронной регистрации, злоупотребляя правами, определенными постановлением Кабинета министров № 124 от второго апреля 2020 года, не соблюдают установленные ограничения после окончания рабочего времени и срока разрешения, способствуют росту интенсивности движения на улицах и автодорогах, а также увеличивают риск распространения инфекции.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД, от руководителей всех органов, предприятий и организаций требуется, чтобы они вводили в портал icaze.e-gov.az информацию исключительно о лицах, которые работают по трудовому договору или служебному контракту. Им следует информировать своих работников о необходимости возвращения домой сразу после работы, и, что в рамках административного законодательства те несут ответственность за злоупотребление своими полномочиями.

В министерстве отметили, что гражданам рекомендуется выходить из дома после получения в соответствующем порядке разрешения в связи с посещением медучреждения, за продуктами питания и лекарствами. Рекомендуется не использовать при этом личные транспортные средства, а также не покидать место проживания после 21:00.

В министерстве вновь призвали каждого соблюдать ограничительные меры для защиты как своего здоровья, так и здоровья близких.