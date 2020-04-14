В Азербайджане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 62 человека выздоровели, один скончался.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Кабмина.

Согласно информации, скончался гражданин 1933 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

На сегодняшний день в стране выявлено 1197 случаев инфицирования коронавирусом, из них излечился 351, скончались 13 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 833 лиц, из них состояние 24 оценивается как тяжелое, 28 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.