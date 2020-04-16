Нас, врачей, очень радует, что палаты опустошаются

Коронавирусная статистика, предоставляемая Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, продолжает радовать. По состоянию на 15 апреля, как, наверное, уже многие знают, выявлено 56 новых случаев заражения, выздоровели 53 человека.

Позитивная статистика радует врачей даже больше, чем всех других граждан страны вместе взятых. Для большинства из нас положительная разница между выздоровевшими и заболевшими - это всего лишь надежда на скорое завершение жесткого карантина. Для врачей же это надежда на приближение окончания войны, на фронтах которой они совместно с государственными структурами уже которую неделю ведут борьбу с большой бедой.

Наш собеседник - врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов. В настоящее время он входит в состав дежурной бригады, наблюдающей за больными коронавирусной инфекций, находящимися на лечении в Учебно-терапевтической клинике АМУ.

Внушающая определенный оптимизм статистика по эпидемиологической ситуации в нашей стране - это результат мер, своевременно принятых государством. Я испытываю гордость за то, что у нас государство так оперативно и хорошо сработало. Правда, этого нельзя сказать о многих наших гражданах, до сих пор не желающих следовать требованиям карантина. В таких случаях церемониться не следует. Жесткость методов оправдана, так как определяет дальнейший ход распространения вируса. Это очень правильные меры, ужесточение было необходимо. И сегодняшняя статистика еще раз это подтверждает.

В Азербайджане, в отличие, например, от России, нет самоизоляции для людей, у которых выявлен коронавирус. Даже если ты себя хорошо чувствуешь, если нет симптомов, все равно в случае положительного результата теста человек отправляется в больницу и помещается под наблюдение. Думаю, это правильно. В той же Москве людям с вирусом разрешено находиться на самоизоляции, но это ненадежный метод - есть много случаев, когда инфицированных потом приходилось отлавливать на улицах.

Эффект карантина не в том, что мы избавимся от инфекции полностью. Карантин помогает разорвать цепочку передачи инфекции и снизить уровень заболеваемости, чтобы медучреждения не попадали в авральный режим. Основная суть карантина в этом. А сам вирус останется, пока не будет найдена вакцина. Если вирус появился, он сам по себе никуда не уйдет, он будет циркулировать до тех пор, пока не начнется вакцинация. Поэтому некоторые меры, думаю, должны быть сохранены. Должна восстановиться работа школ, транспорта, восстановиться нормальная жизнь, но граждане все равно должны соблюдать правила личной гигиены, использовать маски, другие средства защиты. Должны также продолжаться работы по дезинфекции.

Дежурство осуществляется в три смены. В каждую дежурную бригаду входит врач, медсестра и санитарка. Иногда, по мере необходимости, подключаются два врача. Дежурная бригада не делает назначений, это прерогатива специально назначенного врача TƏBİB. Наша задача следить за состоянием больных. Среди наших пациентов есть диабетики, гипертоники, диализные больные, гастроэнтерологические больные, у кого-то может быть рвота, понос, скачок давления или температуры.

К счастью, в мои дежурства кризисных случаев не было. Были больные с высокой температурой, непрекращающимся сухим кашлем. Или, например, у диализных больных часто бывает повышенное давление, и в этих случаях принимались меры. Но больных с ухудшающимся состоянием не было. В случае возникновения одышки и других серьезных осложнений, больные переводятся в реанимацию. Но на мои дежурства, к счастью, такие случаи не выпали.

В целом тяжелых больных у нас немного. В основном пациенты легкие. Много тех, у кого за две недели пребывания под наблюдением вообще не было никаких жалоб. Могу сказать, что большая часть инфицированных переболели или болеют практически без симптомов или очень легко.

Что касается возрастного состава пациентов, то это, в основном, люди среднего возраста, 45-50 лет и постарше. Есть небольшой контингент больных более молодого возраста, но их немного.

Уже несколько дней как по стране началось сокращение количества больных коронавирусом и растет число выздоравливающих. Начали выписываться больные, получившие двукратный отрицательный результат по анализам. Факт выздоровления устанавливается следующим образом. По прошествии двух недель пребывания пациента в больнице у него берется мазок и отправляется на анализ. Это занимает чуть больше суток. Отрицательный ответ еще ничего не значит. Для того, чтобы получить точный результат, делается второй тест. И в случае повторного отрицательного ответа больной выписывается.

Некоторое время назад в нашей клинике было до 140 больных коронавирусом, размещавшихся на шести этажах. Теперь с каждым днем их становится все меньше. Опустошающиеся палаты нас, врачей, очень радуют.

Отметим, что на сегодня выявлено 1253 больных коронавирусом, 404 из них выздоровели, 13 скончались, 836 продолжают принимать лечение.

Лейла Таривердиева