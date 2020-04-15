Фархад Халилов: Меры, которые предпринимаются в Азербайджане против коронавируса, - ради нашего же блага, и их нельзя игнорировать

Меры, предпринятые в Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса, направлены на благо человека, и игнорировать их просто глупо.

Об этом сказал Day.Az народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Фархад Халилов.

"Есть разное отношение к пандемии. Например, шведское. Они открыто говорят, что рискуют. Уже есть много исследований нового вируса, но вакцины пока нет, поэтому ни один лидер страны не хочет рисковать своим народом", - рассказал он.

Фархад Халилов напомнил, что в начале некоторые люди относились к происходящему с юмором, не следовали нужным мерам, теперь же все носят маски, потому что осознали серьезность ситуации.

"Нужно быть осторожным, чтобы уберечь свое здоровье и здоровье своих близких. Я полностью доверяю предпринятым нашим правительством мерам по борьбе с коронавирусом, и следую им, что советую делать и остальным", - сказал наш собеседник.

Народный художник отметил, что несмотря на карантинный режим, все жизненно необходимые процессы в стране продолжаются, например, посев пшеницы и т.д.

"Всех волнует вопрос того, сколько это продлится. Статистика больных коронавирусом с самого начала была не страшная, потому что вовремя были приняты предупредительные меры. А в последние дни у нас все меньше инфицированных и растет число выздоровевших. Это вселяет надежду на скорое завершение карантинного режима", - добавил Ф. Халилов.

Говоря о художниках, председатель СХА отметил, что большинство из них сейчас изолировались в своих мастерских и продолжают работать. Он также добавил, что государство проявило заботу о тех, кто в это сложное время остался без заработка и сейчас готовит ряд мер, для поддержки людей, пострадавших от пандемии.