https://news.day.az/society/1223711.html Некоторым студентам в Азербайджане будет возвращена плата за обучение
Некоторым студентам в Азербайджане будет возвращена плата за обучение
В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана студентам из семей, относящихся к уязвимым группам населения, будет возвращена плата за обучение.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербадйжана Идрис Исаев.
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