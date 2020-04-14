Некоторым студентам в Азербайджане будет возвращена плата за обучение

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана студентам из семей, относящихся к уязвимым группам населения, будет возвращена плата за обучение.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербадйжана Идрис Исаев.

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