Муса Гулиев: 20 дней карантина недостаточно для локализации коронавируса

Борьба с коронавирусом в Азербайджане продолжается довольно успешно, государство принимает все надлежащие меры. При необходимости следует усилить особый режим карантина.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что в последнее время среди граждан чувствуется некоторое расслабление по поводу коронавируса.

"Считаю, что нельзя расслабляться. При необходимости нужно усилить особый режим карантина. Потому что вести, которые мы слышим, дают основания утверждать, что многие граждане равнодушны к этой угрозе, число нарушителей карантинного режима растет. Необходимо предотвращать такие случаи и еще больше повысить ответственное отношение к вопросу", - сказал Муса Гулиев.

По словам депутата, следует в определенной мере ограничить или привести в соответствие с графиком разрешение на выход из дома в течение двух часов

"Мы не должны расслабляться ввиду увеличения числа вылечившихся в результате усилий врачей в последние дни, низкого показателя летальных исходов. Особенности вируса заключаются в том, что зараженные сегодня могут быть выявлены только спустя 20 дней, что может привести к росту числа инфицированных. По моему мнению, чтобы не оставлять проделанную работу незавершенной, обеспечить продолжительность позитивной тенденции и добиться успешного завершения следует продлить срок режима карантина", - сказал Муса Гулиев.

Председатель комитета подчеркнул, что еще ни одна страна в мире не отменила полностью данный режим.

"В Китае вирус был выявлен четыре, пять месяцев назад. Хотя месяцем ранее, они радостно сообщили о локализации эпидемии, в настоящее время наблюдается вторая волна. И в других странах не проглядываются точные сроки преодоления пандемии, она, все еще продолжает бушевать. Нас радует низкое количество инфицированных, летальных исходов от коронавируса в Азербайджане, однако это ни в коем случае не должно расслаблять нас", - сказал Муса Гулиев.

Он добавил, что многие граждане все еще несерьезно относятся к инфекции, которая может привести к тяжелым и ужасающим последствиям

"Как врач, моя точка зрения заключается в том, что 20-дневный срок карантина недостаточен для локализации коронавируса. Если мы хотим преодолеть эту напасть без последствий, то должны оставить в действии особый режим карантина. Потому что единственный эффективное решение для предотвращения эпидемии - это социальная изоляция. Это крайне трудно как с психологической и социальной, так же и с экономической точки зрения. Однако ничто из этого не является серьезной проблемой по сравнению со смертью или тяжелым заболеванием. Поэтому я вновь призываю граждан быть терпеливыми и ответственными", - сказал Муса Гулиев.