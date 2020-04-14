https://news.day.az/society/1223748.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 15:44 по местному времени.
Очаг землетрясение залегал на глубине 24 километров.
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