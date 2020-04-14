На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 15:44 по местному времени.

Очаг землетрясение залегал на глубине 24 километров.