https://news.day.az/society/1223761.html В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!» - ФОТО - ВИДЕО

В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!» - ФОТО - ВИДЕО

Общество, 14 апреля 2020 20:48 1 764
В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»

В сети распространились кадры аварии, произошедшей в Баку.

Как передает Day.Az, двигавшийся на высокой скорости Gelandewagen столкнулся с автомобилем марки Mercedes на улицах столицы.

В результате ДТП оба автомобиля получили значительный ущерб.

Представляем вашему вниманию данные кадры:

  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
  • В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!»
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