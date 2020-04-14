https://news.day.az/society/1223761.html В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!» - ФОТО - ВИДЕО
В Баку Gelandewagen совершил аварию: «Смотри, что братишка сейчас сделает!» - ФОТО - ВИДЕО
В сети распространились кадры аварии, произошедшей в Баку.
Как передает Day.Az, двигавшийся на высокой скорости Gelandewagen столкнулся с автомобилем марки Mercedes на улицах столицы.
В результате ДТП оба автомобиля получили значительный ущерб.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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