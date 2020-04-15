Прием заявок на оплату обучения студентов из уязвимой группы населения начнется в краткие сроки

Учебные заведения в Азербайджане в короткие сроки начнут прием заявок на оплату обучения студентов, принадлежащих к уязвимой группе населения.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Hədəf" на телеканале AzTV сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, во всех учебных заведениях будут определены ответственные лица по данному вопросу, в связи с чем письма уже переданы в учебные заведения.

Байрамов отметил, что в связи с этим, образовательные учреждения будут предоставлять информацию в электронном виде через шесть электронных систем.Координация работы по всем учебным заведениям независимо от вида собственности возложена на Министерство образования которое, в свою очередь, представит заказы в Министерство финансов. После того, как Министерство финансов осуществит финансирование, средства будут переведены непосредственно в высшие учебные заведения.

Министр также отметил, что в настоящее время в Азербайджане каждый второй студент обучается за счет государства и также добавил, что большинство вузов очень быстро отреагировали на процесс прекращения обучения:

"Реальность заключается в том, что уровень подготовки наших вузов к нынешней ситуации был не одинаков. Некоторые вузы были очень подготовленными, у них были электронные платформы и большинство материалов размещалось на электронной платформе. Также были Вузы, в которых существовали центры дистанционного образования. Но хорошая новость заключается в том, что в первые дни в этот процесс очень оперативно включились и другие вузы, не имеющие столь хорошего уровня подготовки" - подытожил Байрамов