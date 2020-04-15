https://news.day.az/society/1223940.html Расчеты БПЛА Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО
Расчеты БПЛА Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах.
Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.
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